NOC*NSF: slechts klein tekort ondanks coronacriris

Hoewel de coronacrisis sportkoepel NOC*NSF tot nu toe 5 à 6 miljoen euro heeft gekost is de verwachting dat het boekjaar 2020 slechts met een klein tekort wordt afgesloten. Dat komt grotendeels omdat de Olympische Spelen werden uitgesteld, normaal een dure post. Van het voor dit jaar begrootte tekort van zo’n 11 miljoen euro denkt NOC*NSF nu uit te komen op een bedrag van zo’n 3 miljoen in de min. Dat wordt dan aangevuld uit de eerder daarvoor opgebouwde reserves.

De schade door het coronavirus wordt, zo vertelde directeur Gerard Dielessen woensdag, opgevangen met bezuinigingen op onder meer de personeelskosten. Er moesten wel maatregelen worden genomen. Zo vervalt dit jaar het Sportgala en krijgt het Olympic Festival komende zomer een soberdere vorm. “Maar we willen nog steeds in Nederland een fanbeleving organiseren. Ook al omdat we niet denken dat veel mensen naar Japan zullen afreizen”, aldus Dielessen, die er wel in slaagde onder meer met Europese steun de Nationale Sportweek in stand te houden. Het huldigen van sporters zal volgend jaar na de Spelen ook op kleine schaal en lokaal gebeuren.

In de begroting voor volgend jaar, die maandag door de leden moet worden goedgekeurd, zijn de lasten gelijk aan die van de begroting voor dit jaar. Vanwege het doorschuiven van de Spelen en de bijbehorende kosten wordt wel een tekort verwacht van 5,5 miljoen. Hiervoor zijn in de achterliggende niet-olympische jaren reserves opgebouwd.