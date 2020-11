Raceklasse voor vrouwen gaat samenwerken met Formule 1

De W Series, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs, gaat vanaf volgend jaar samenwerken met de Formule 1. Tijdens acht raceweekeinden zal op dezelfde locatie zowel in de Formule 1 als de W Series worden geracet.

“Toen we beloofden dat de W Series in de toekomst groter en beter zou worden, was de samenwerking met de Formule 1 altijd ons uiteindelijke doel”, zei oprichter Catherine Bond Muir. “Het lijdt geen twijfel dat nu de W Series naast en in samenwerking met de Formule 1 wordt gereden ons wereldwijde bereik en onze impact en invloed aanzienlijk zullen toenemen.”

De races in de W Series werden dit jaar afgelast in verband met het coronavirus. Beitske Visser deed in 2019 mee en zou ook dit seizoen starten. De 25-jarige coureur won vorig jaar de race op het circuit van Zolder en werd tweede in het eindklassement achter de Britse Jamie Chadwick.

De Formule 1 publiceerde onlangs de voorlopige kalender voor volgend jaar. Er staat 23 grands prix op het programma. Het seizoen begint in maart in Australiƫ. Hoe de samenwerking tussen de W Series en de Formule 1 er precies uitziet, is nog niet bekendgemaakt.