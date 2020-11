Rossi mag racen in Valencia na doorstaan nieuwe besmetting

Negenvoudig wereldkampioen motorracen Valentino Rossi mag komend weekeinde starten in de Grote Prijs van Valencia. Hij bleek eerder deze week opnieuw besmet met het coronavirus, maar zijn laatste twee tests vielen negatief uit.

De 41-jarige Rossi miste al twee grands prix op Spaanse bodem omdat hij besmet was met het coronavirus. De veteraan ontbrak in de GP’s van Arag√≥n en Teruel. Hij mocht na negatieve tests vorig weekeinde wel weer racen in de Grote Prijs van Europa in Valencia. Veel lol beleefde hij niet aan zijn terugkeer, want door een elektronisch probleem bij zijn Yamaha-motor kon ‘The Doctor’ de race niet afmaken.

Afgelopen dinsdag sloeg Rossi de schrik om het hart toen de uitslag van een coronatest weer positief uitviel. De wegracer moest opnieuw in quarantaine en vreesde weer een race te moeten overslaan. Die tegenslag blijft hem bespaard, want de twee coronatests op woensdag en donderdag zijn negatief uitgevallen, waardoor hij volgens de regels van de internationale motorsportfederatie FIM dit weekeinde mag racen.