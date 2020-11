Schaatsster Ter Mors maakt opwachting op NK allround en NK sprint

Schaatsster Jorien Ter Mors maakt de komende weken haar opwachting op zowel de NK allround als de NK sprint. Ze doet aan beide toernooien mee om zich voor te bereiden op het WK-kwalificatietoernooi, eind december in Thialf Heerenveen.

“Het feit dat Jorien beide toernooien mag rijden, zegt wel wat over haar veelzijdigheid. Ze rijdt de NK allround omdat dit een mooie training is met oog op haar ambities op de 1500 meter. We hebben totaal niet getraind voor bijvoorbeeld de 3000 meter, maar dat is dan ook helemaal niet erg. We zien wel waar het schip strandt. We zijn vooral blij dat beide toernooien ondanks corona door kunnen gaan”, meldt Team IKO, de ploeg van de wereldkampioene sprint van 2018.

De NK allround zijn op 21 en 22 november. De NK sprint zijn een week later. Beide toernooien zijn ook in Thialf.