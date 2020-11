Sterk begin titelverdediger Woods op Masters in Augusta

Vijfvoudig kampioen Tiger Woods is sterk begonnen aan de Masters, het befaamde golftoernooi op de Augusta National Golf Club in Georgia. De titelverdediger ging op de openingsdag rond in 68 slagen (-4). De 44-jarige Amerikaan produceerde vier birdies en speelde de andere veertien holes par.

Het was de eerste keer sinds 2009 dat Woods in de eerste ronde bij een major geen bogeys liet noteren. Hij staat voorlopig op de gedeelde vierde plaats.

De Brit Paul Casey leidt met een score van 65 slagen, maar veel spelers zijn nog maar net begonnen aan hun eerste omloop. Door onweer en aanhoudende regenval moest de eerste toernooidag kort na het begin voor drie uur worden stilgelegd.

De Masters wordt normaal gesproken in april afgewerkt. Door de coronapandemie moest het prestigieuze evenement naar november worden verschoven. Er is dit jaar op grond van coronamaatregelen geen publiek welkom bij de vierdaagse.