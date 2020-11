Tennisster Rus verliest van Koedermetova in Linz

Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd de kwartfinale van het tennistoernooi van Linz te bereiken. De 29-jarige tennisster uit Monster verloor in drie sets van de als vijfde geplaatste Russin Veronika Koedermetova: 6-4 1-6 6-3.

Rus, de nummer 72 van de wereldranglijst, leverde tegen Koedermetova meteen haar opslag in in de eerste set. Die achterstand kon ze in de rest van de set niet meer goedmaken. De Russische nummer 46 won de set met 6-4.

De Nederlandse herpakte zich in de tweede set en brak meteen de service van de Russin. Met een tweede break pakte Rus de set met 6-1.

In de derde set brak Koedermetova de opslagbeurt van Rus en liep uit naar 4-1. De Nederlandse kon die break niet meer ongedaan maken waardoor de Russische tennisster op 5-3 kon serveren voor de zege. Ze sloeg op haar eerste matchpoint toe.