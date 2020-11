Turnbond versoepelt ordemaatregel tegen coaches Zijp en Wevers

Turncoach Nico Zijp mag zich weer laten zien bij de centrale trainingen van de nationale vrouwenselectie die voorlopig nog in Nijmegen plaatsvinden. Gymnastiekbond KNGU had de coach van Tisha Volleman op advies van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een ordemaatregel opgelegd, waardoor Zijp zijn pupil niet kon begeleiden. Ook moest hij zijn werkzaamheden bij turnvereniging Flik-Flak in Den Bosch tijdelijk staken.

Zijp is één van de coaches naar wie de aanklager van het ISR onderzoek doet in verband met geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters.

Ook de ordemaatregel tegen Vincent Wevers is aangepast. Hij mag weer contact hebben met leden en oud-leden van de KNGU, iets wat hem de afgelopen maanden hangende het onderzoek verboden was. Wevers hoefde de trainingshal niet te mijden. Wel staan de trainingen van de nationale selectie onder onafhankelijk toezicht.

Een ordemaatregel kan worden geadviseerd om de veiligheid van sporters te beschermen of om de voortgang van het onderzoek ordelijk te laten verlopen. Henk van Aller, ambtelijk secretaris van het ISR, benadrukte dat de wijziging niet betekent dat het onderzoek is afgerond.