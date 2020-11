Ervaring op Augusta hielp Woods op ‘foutloze’ openingsdag

Tiger Woods is erg content met zijn start op de Masters, het toernooi dat hij vorig jaar na jaren van strubbelingen verrassend wist te winnen. “Het was een geweldige ronde. Ik ben erg blij met mijn 65”, zei de 44-jarige Woods, die na de eerste dag op Augusta gedeeld vierde staat. “Ik heb vandaag alles goed gedaan.”

Voorafgaand aan het toernooi werd de kans op titelprolongatie miniem geacht. “Of ik verwacht mee te doen om de prijzen? Ja, dat verwacht ik wel”, liet Woods, die de lastige baan goed kent, echter optekenen.

“Het is gewoon ervaring. Ik weet gewoon hoe ik op deze golfbaan moet spelen. Ik voel me hier op mijn gemak omdat ik begrijp hoe ik hier moet spelen”, stelde Woods na zijn ronde zonder bogey. Dat was hem op de Masters sinds 2008 niet meer gelukt. Woods: “De greens waren zacht. Je moet dan je kansen grijpen en profiteren.”

Woods heeft drie slagen achterstand op de leider, de Engelsman Paul Casey. “Ik heb veel werk verricht om goed op deze golfbaan te spelen en het heeft zijn vruchten afgeworpen”, zei Casey (43).

“Ik heb niet echt geweldig gespeeld sinds de pandemie toesloeg. Maar ik was zo opgewonden om hier te komen. Er heerste hier een bepaalde vibe door de uitstraling die Augusta heeft. Het is nergens mee te vergelijken.”

Favoriet Bryson DeChambeau maakte geen indruk, maar hield de schade beperkt met twee birdies, op de vijftiende en zestiende hole. “Gelukkig was het genoeg om twee onder par te staan”, zei DeChambeau. “Daar ben ik ok√© mee. Het was een beetje riskant daarbuiten. Ik heb een aantal van mijn slagen niet uitgevoerd.”

De eerste toernooidag kwam moeizaam op gang, omdat kort na het begin de strijd drie uur stil kwam te liggen door onweer en zware regenval.