Hamilton: nieuwe asfaltlaag circuit Istanbul ‘geldverspilling’

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had na de trainingen bij de Grote Prijs van Turkije geen goed woord over voor het circuit in Istanbul. “Geldverspilling”, noemde de Brit de aanleg van een nieuwe asfaltlaag. “Het is zo’n prachtig circuit, ik begrijp echt niet waarom ze miljoenen hebben uitgegeven voor een nieuw asfaltdek. We reden op een ijsbaan, het was gewoon beangstigend.”

Hamilton durfde in trainingen nauwelijks vaart te maken, uit angst voor glijpartijen en mogelijk schade. “De banden hadden totaal geen grip. Het asfalt glom helemaal, alsof er natte plekken lagen. Het leek wel of de olie uit het teer sijpelde. Echt, ze hadden kunnen volstaan met een schoonmaakbeurt van de oude asfaltlaag in plaats van deze geldverspilling. Het was shit met hoofdletter S”, aldus de coureur van Mercedes, die zondag zijn zevende wereldtitel kan veroveren en daarmee recordhouder Michael Schumacher evenaart.

Race-promotor Vural Ak hoorde de klaagzangen aan van de coureurs, onder wie ook die van Max Verstappen. De Limburger van Red Bull suggereerde grappend spikes op de banden te zetten om de grip te vergroten.

“We mochten van de officials niet voorafgaande aan de Grote Prijs auto’s laten rijden op het nieuwe asfalt. De coureurs moesten hun eigen lijnen maken op de baan”, verdedigde Ak zich. “Vandaar dat het asfalt nu extra glad is.”