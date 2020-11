Keniaanse atleet Manangoi voor twee jaar geschorst

De Keniaanse atleet Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter, is voor twee jaar geschorst voor het overtreden van de dopingreglementen. Hij heeft vorig jaar drie dopingcontroles gemist binnen twaalf maanden, meldde de dopingwaakhond in de atletiek AIU. Door de schorsing mist Manangoi de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Manangoi veroverde op de WK van 2017 in Londen de wereldtitel op de 1500 meter. Twee jaar eerder had hij in Peking op die afstand genoegen moeten nemen met zilver, achter zijn landgenoot Asbel Kiprop. Manangoi kon vorig jaar bij de WK in Doha zijn titel niet verdedigen vanwege een stressfractuur in een voet.

Een atleet moet ruim van te voren zijn verblijfplaats opgeven zodat controleurs ook onaangekondigd een dopingmonster kunnen afnemen. Manangoi had verzuimd in zijn zogeheten ‘whereabouts’ de juiste locatie op te geven waar hij verbleef en miste zodoende drie keer niet aangekondigde controles. De atleet heeft volgens de AIU de straf aanvaard.