Russell moet voor straf achteraan starten in GP van Turkije

De Britse Formule 1-coureur George Russell weet nu al dat hij zondag in de Grote Prijs van Turkije achteraan moet starten. De 22-jarige coureur van Williams heeft diverse motoronderdelen voor de vierde keer dit seizoen laten vervangen en dat levert hem een gridstraf op.

De coureurs mogen onder meer de verbrandingsmotor en turbo in hun bolide drie keer per jaar vervangen, daarna volgt een straf. Russell weet al voor de kwalificatie van zaterdag dat hij op de startgrid achteraan staat. De Brit wacht net als zijn Canadese teamgenoot Nicholas Latifi nog altijd op zijn eerste WK-punt in dit seizoen. Vorig jaar bleef Russell op nul punten staan.

Williams rijdt met oude motoren van Mercedes, de renstal die twee weken geleden al de wereldtitel bij de constructeurs veiligstelde. Kopman Lewis Hamilton kan zich op Istanbul Park verzekeren van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1.