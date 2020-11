Schaatsbond schrapt WK afstanden in China

De internationale schaatsbond ISU heeft de WK afstanden en een wereldbeker shorttrack in Peking vanwege het coronavirus geschrapt. Beide wedstrijden waren zogenoemde test-events voor de Winterspelen van 2022 in de hoofdstad van China.

De WK afstanden waren voor 25-28 februari op de kalender gezet. De ISU onderzoekt de komende dagen of de WK afstanden op een andere locatie veilig kunnen worden gehouden. De wereldbeker shorttrack was voor 18-20 december uitgeschreven en is definitief afgelast.