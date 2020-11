Topaanvallers helpen Uruguay aan uitzege op Colombia

Uruguay heeft de uitwedstrijd tegen Colombia in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar gewonnen (0-3). Topaanvallers Edinson Cavani en Luis Suárez troffen eenmaal doel in Barranquilla, voordat invaller Darwin Núñez de eindstand bepaalde.

Colombia beëindigde het duel met tien spelers. Yerry Mina kreeg in de slotminuut van de reguliere speeltijd een tweede gele kaart.

Uruguay klom met de zege naar de vierde plaats in de poule, met net zoveel punten als nummer 2 Brazilië dat een duel minder heeft gespeeld. Koploper Argentinië heeft 1 punt meer dan Uruguay. Colombia staat zesde met 4 punten.

De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummer 5 krijgt een herkansing in de play-offs.