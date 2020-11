Verstappen ook in tweede training Turkije de snelste

Max Verstappen heeft ook in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Turkije de beste tijd neergezet. De Nederlandse Formule 1-coureur ging het beste om met de lastige omstandigheden op Istanbul Park, waar het nieuwe, gladde asfalt voor heel wat glijpartijen en spins zorgde. De snelste ronde van Verstappen ging in 1.28,330.

De kopman van Red Bull was daarmee bijna 7 seconden sneller dan in de eerste training, toen hij met 1.35,077 bovenaan de tijdenlijst stond. Zaterdag is na de derde vrije training de kwalificatie voor de race van zondag. Lewis Hamilton kan zich dan verzekeren van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1, die voor het eerst sinds 2011 weer in Turkije is neergestreken.

Vooral in de eerste training hadden de coureurs veel moeite om hun bolides onder controle te houden op de gladde baan. Het was voor iedereen zoeken naar grip. De organisatie had ’s ochtends de baan nog een keer schoongemaakt. Heel wat plekken van het circuit waren nog nat toen de coureurs de baan op gingen. Snelle rondes rijden zat er daardoor niet in.

In de tweede training ging het tempo omhoog omdat de baan was opgedroogd en er steeds meer rubber op kwam te liggen. Toch kwamen Verstappen en de andere coureurs nog niet in de buurt van de tijden die voorheen werden gereden in Istanbul.

Achter de Nederlander zette Charles Leclerc van Ferrari de tweede tijd neer. De Monegask gaf ruim vier tienden van een seconde toe. De Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Hamilton eindigden respectievelijk als derde en vierde. Ze zaten binnen een seconde van Verstappen. In de eerste training was Hamilton ruim 5 seconden langzamer, Bottas 2,5 seconden.