Verstappen snelste in eerste training op glad circuit Istanbul

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Turkije de beste tijd neergezet. De Formule 1-coureurs konden niet voluit gaan vanwege een gebrek aan grip op het gladde asfalt op Istanbul Park. Ze gebruikten de eerste training vooral om het circuit te leren kennen. Net als vrijwel al zijn collega’s spinde ook Verstappen een keer op de natte baan.

“Het lijkt wel of ik op ijs rijd”, zei de Nederlander, die als een van de eersten de baan op ging, aan het begin van de sessie. De Formule 1-bolides gleden alle kanten op. De organisatie had de nieuwe asfaltlaag ’s ochtends schoongemaakt en heel wat stukken van het circuit waren nog nat toen de eerste sessie begon. De raceleiding besloot al na een paar minuten om de rode vlag uit te hangen, nadat Charles Leclerc een paaltje op het circuit omver had gereden.