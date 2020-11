Verstappen wil opheldering over het gladde asfalt in Istanbul

Max Verstappen wil samen met de andere coureurs uit de Formule 1 opheldering over de staat van het circuit in Istanbul. “De grip hier kan niet slechter worden, het is alsof we op ijs rijden”, zei de coureur van Red Bull op Verstappen.com na de trainingen voor de Grote Prijs van Turkije, waarin hij in beide sessies ondanks het gladde asfalt de snelste was.

“Ik hoop dat het niet gaat regenen, want dan moeten we op spikes gaan rijden. We zullen het er tijdens de rijdersvergadering over hebben waarom hier het asfalt zo glad is. We zijn 5 seconden langzamer dan wat we hier hadden moeten rijden”, vervolgde de coureur van Red Bull. Hij was niettemin tevreden over de trainingen. “Over het algemeen was het een positieve dag. De auto werkte goed en daar ben ik best wel blij mee.”

Vooral in de eerste training hadden de coureurs veel moeite om hun bolides onder controle te houden op de gladde baan. Istanbul Park, waar in 2011 voor het laatste een race in de Formule 1 was gereden, had speciaal voor de terugkeer van de koningsklasse het asfalt op het circuit vernieuwd. Het was voor alle coureurs zoeken naar grip. In de tweede training ging het tempo omhoog omdat de baan was opgedroogd en er iets meer grip was. Toch kwamen Verstappen en de andere coureurs nog niet in de buurt van de tijden die voorheen werden gereden in Istanbul.