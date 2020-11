Wielerbond KNWU wacht voorzittersverkiezing vol spanning

Het had een formaliteit moeten worden, de benoeming van Marc van den Tweel tot voorzitter van wielerbond KNWU. De directeur van Natuurmonumenten is door een sollicitatiecommissie onder leiding van bestuurslid Marijn de Vries naar voren geschoven als ideale kandidaat om Marcel Wintels op te volgen. Tot wielrennersvakbond VVBW, ook uit onvrede over de gevoerde procedure, Gerry van Gerwen presenteerde als tegenkandidaat. Volgende week donderdag stemmen de leden van het congres van de KNWU online.

Dat er nu een stemming nodig is was niet gepland, meldt de KNWU. De wielerbond zegt dat alle districten, afdelingen en belangengroepen inspraak hebben gehad bij de beslissing Van den Tweel voor te dragen. Dat gebeurde nadat het congres in 2019 had besloten om niet via een verkiezing de opvolger van Wintels te laten bepalen, maar een commissie via een zorgvuldige sollicitatieprocedure een keuze te laten maken

De bond meldt in een toelichting op de website dat op deze manier de beste kandidaat kon worden geworven. Volgens Bobbie Traksel, oud-wielrenner en voorzitter van de VVBW, ging het daar mis. De vakbond werd door Iris Slappendel vertegenwoordigd in de commissie, maar Traksel zag een probleem. “Er werd een vacature opgesteld waarop kon worden gesolliciteerd, terwijl ik hoopte dat ze juist zelf geschikte kandidaten zouden benaderen.”

Traksel en zijn bond kregen pas een week voordat de deadline verliep de naam van de kandidaat te horen. “Normaal vind je dan geen tegenkandidaat meer, maar wij hadden ons voorbereid.” Met Van Gerwen schoof de VVBW een “echte wielerman” naar voren, die vooral ook moet zorgen dat Nederland bestuurlijk internationaal weer vertegenwoordigd gaat worden. “Gerry hoeft niet eerst een jaar handen te schudden en zich voor te stellen. Die gaat meteen aan de slag.” Oud-renner Van Gerwen (67) was ooit onder meer ploegleider van profploeg Milram en bekleedde als ondernemer en bestuurder tal van functies in de wielersport.

Met de twaalf jaar jongere Van den Tweel denkt het KNWU-bestuur een kandidaat te hebben geselecteerd die met zijn ervaring bij Natuurmonumenten een bijdrage kan leveren aan de “immense uitdagingen” waarvoor de wielerbond staat. “Ook voor de uitbraak van het coronavirus hadden we al te maken met een teruglopend ledenaantal, terwijl het aantal sportieve fietsers groeit. Er wordt geworsteld met veiligheidskwesties rondom wedstrijden: de politie kan minder ingezet worden en de veiligheidseisen bij wedstrijden worden steeds hoger”, schrijft de bond over de “gigantische klus” die de beoogde voorzitter te wachten staat.

“De benoeming van de nieuwe voorzitter draait nu wederom uit op een stemming, iets wat het congres juist wilde voorkomen”, stelt de KNWU. Traksel heeft zich met name gestoord aan de aanbevelingen van directeur Thorwald Veneberg die zich achter de topkandidaat stelde. “Ik vraag me af of dat ethisch verantwoord is.” Of het spannend wordt donderdag. “Het zal op het randje zijn.”