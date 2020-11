Historische zege rugbyers Argentinië op Nieuw-Zeeland

De rugbyploeg van Argentinië heeft zaterdag in de Tri Nations Nieuw-Zeeland met 25-15 verslagen. Dat was een historische zege, want alle vorige duels tussen beide landen werden gewonnen door de All Blacks, zoals de bijnaam van topland Nieuw-Zeeland luidt. Alle punten voor de Argentijnen kwamen op naam van Nicolas Sanchez. “Dit is een grote dag voor het Argentijnse rugby”, verklaarde captain Pablo Matera na het duel dat in Sydney werd gespeeld.

De Tri Nations is de tegenhanger van het Zeslandentoernooi in Europa. Aanvankelijk ging het om een toernooi tussen Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. Argentinië kwam daar in 2012 bij, waarna de officiële naam The Rugby Championship werd.

Het was de dertigste keer sinds 1985 dat beide landen elkaar op het rugbyveld troffen, tot zaterdag was de winst altijd voor de drievoudig wereldkampioen geweest. “Heel wat mannen voor ons hebben dit shirt mogen dragen en zij hebben er mede voor gezorgd dat we hier nu staan”, ging Matera verder. “We zijn eraan gewend vaak te verliezen, maar we hebben laten zien dat hard werken loont.”

Nieuw-Zeeland wilde zich juist herstellen van een nederlaag vorige week tegen Australië. Twee nederlagen op rij hadden de All Blacks voor het laatst in 2011 geleden.