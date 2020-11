Italiaanse tennisser Sinner pakt eerste titel in Sofia

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner (19) heeft voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. Dat deed de tiener door in de finale van het indoortoernooi van Sofia de Canadees Vasek Pospisil met 6-4 3-6 7-6 (3) te verslaan. Na twee uur en een kwartier benutte Sinner in de tiebreak van de derde set zijn eerste wedstrijdpunt.

Sinner is de jongste winnaar van een ATP-toernooi sinds 2008, toen de Japanner Kei Nishikori het toernooi van Delray Beach op zijn naam wist te schrijven. Hij begon de week in Bulgarije als de nummer 44 van de wereld. Sinner had nog nooit de eindstrijd van een ATP-toernooi gehaald.

Het toernooi van Sofia was het laatste reguliere ATP-toernooi van het tennisseizoen. Komende week vindt het eindejaarstoernooi ATP Finals plaats in Londen. Het evenement is bedoeld voor de beste acht spelers van het seizoen.

Sinner schreef vorig jaar de Next Gen ATP Finals op zijn naam. Dat toernooi is bedoeld voor de acht beste spelers van het seizoen tot 21 jaar. Dat evenement gaat dit jaar niet door.