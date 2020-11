Kwalificatie GP van Turkije stilgelegd wegens regen

De Formule 1-coureurs ondervinden zaterdag bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Turkije last van de hevige regen. Op het circuit nabij Istanbul ligt nieuw asfalt dat spiegelglad is geworden. De snelste tijd in de beginfase was voor de Fransman Esteban Ocon (Renault) en lag ver boven de 2 minuten. Daarna werd de kwalificatie stilgelegd. Max Verstappen was vrijdag in de tweede vrije training nog goed voor de snelste tijd die daar meer dan een halve minuut onder lag.

Tal van coureurs klaagden vrijdag al over het gladde asfalt. Zaterdagochtend bleek serieus racen in de derde vrije training ook al niet mogelijk. Verstappen was wederom de snelste, maar in een tijd die 20 seconden langzamer was dan zijn toptijd van vrijdag. De Brit Lewis Hamilton van Mercedes zette zaterdagochtend helemaal geen tijd neer.

Het circuit nabij Istanbul was in 2011 voor het laatst gebruikt voor de Formule 1. Voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport was er speciaal nieuw asfalt neergelegd. De gladheid leidde bij de mopperende coureurs tot vergelijkingen met een ijsbaan.