Morbidelli pakt in Valencia poleposition in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Franco Morbidelli heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Valencia in de MotoGP. De 25-jarige Yamaha-coureur zette met 1.30,191 de beste tijd neer op het Circuit Ricardo Tormo. Hij was een fractie sneller dan de Australiër Jack Miller, die op zijn Ducati 0,096 seconde minder snel was. Morbidelli en Miller hebben op de voorste startrij gezelschap van de Japanner Takaaki Nakagami (Honda).

Morbidelli veroverde eind september in Barcelona zijn eerste pole in de koningsklasse. De Italiaan kon zijn eerste startplaats toen niet verzilveren in de race. Morbidelli eindigde in Barcelona op de vierde plaats. Hij won dit jaar wel al twee andere grands prix, in San Marino en de Spaanse stad Teruel. In het WK-klassement neemt de Romein de vijfde plaats in met 117 punten. De Spanjaard Joan Mir leidt met 162 punten. Hij moet zondag starten vanaf plek twaalf.