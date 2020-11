Voetballer Marcelo Brozovic is positief op corona getest in de aanloop naar de duels van Kroatië met Zweden en Portugal in de Nations League. De middenvelder van Internazionale zit inmiddels in quarantaine.

Afgelopen woensdag testte Domagoj Vida al positief bij Kroatië. De verdediger kreeg het slechte nieuws in de rust van een oefenduel met Turkije (3-3) te horen en werd meteen gewisseld.