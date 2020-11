Stroll behoudt pole in Turkije na onderzoek

Max Verstappen dacht na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Turkije nog even dat hij mogelijk toch poleposition zou krijgen, maar de stewards besloten na onderzoek om Lance Stroll geen straf te geven. De Canadese coureur van Racing Point verraste door op een regenachtig Istanbul Park zijn eerste pole in de Formule 1 te pakken. Hij moest zich na de kwalificatie echter wel bij de stewards melden omdat hij een gele vlag zou hebben genegeerd.

De waarschuwingsvlag werd gezwaaid toen Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Stroll, naast de baan belandde. Uit de data bleek dat de Canadees op dat punt van het circuit wel degelijk even van zijn gas was gegaan, in ieder geval voldoende om de stewards ervan te overtuigen dat hij zich aan de regels had gehouden. Stroll reed weliswaar sneller dan een ronde eerder, maar een objectieve vergelijking kon volgens de stewards niet worden getrokken, omdat de baan aan het opdrogen was en er dus steeds snellere tijden werden geklokt.

“Ik ben in shock, ik had dit nooit verwacht”, zei Stroll direct na de kwalificatie, die vanwege de regen chaotisch verliep. Verstappen was op het gladde asfalt in Istanbul in iedere training de snelste, maar werd in de laatste kwalificatiesessie afgetroefd door Stroll. “Dit is een speciaal moment, een van de hoogtepunten uit mijn carrière”, aldus de 22-jarige Canadees. Stroll start zondag om 11.10 uur Nederlandse tijd vanaf poleposition, met Verstappen naast zich op de voorste startrij.

De McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz werden wel bestraft door de stewards. Norris moet vijf plaatsen naar achteren, Sainz drie. Ze hadden zich respectievelijk als elfde en dertiende gekwalificeerd.