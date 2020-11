Stroll houdt Verstappen van pole af in Turkije

Niet Max Verstappen maar Lance Stroll start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Turkije. De Canadees van Racing Point bereikte die primeur onder regenachtige omstandigheden die de kwalificatie een onvoorspelbaar verloop gaven. Stroll kwam in de slotfase tot een tijd van 1.47,765. Verstappen (Red Bull) bleef daar een kleine drie tienden boven. De Mexicaan Sergio Pérez maakte het succes van Racing Point compleet met de derde tijd.

De Formule 1-coureurs ondervonden zaterdag last van de hevige regen. Op het circuit nabij Istanbul ligt nieuw asfalt dat spiegelglad was geworden. Daardoor werden er tijden gereden die onvergelijkbaar waren met die van vrijdag in de eerste twee vrije trainingen. Toen was Verstappen met 1.28,330 nog de snelste van de dag. De Mercedessen hadden het lastig met de zesde tijd voor Lewis Hamilton, de Brit die zondag zijn zevende wereldtitel hoopt binnen te halen. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas realiseerde de negende tijd.

Verstappen was teleurgesteld nadat hij in elk van de drie vrije trainingen de snelste was geweest. Al zei het resultaat van de derde vrije training van zaterdag weinig. Hamilton liet zaterdagochtend geen tijd noteren. Verstappen kwam tot een tijd van 1.48,485, nadat hij vrijdag onder iets betere omstandigheden goed was geweest voor de snelste tijden in de eerste twee trainingen. Die lagen aanzienlijk onder de tijden van zaterdag toen er, zeker bij de derde vrije training, van serieus racen geen sprake was.

In de kwalificatie leek Verstappen lange tijd af te stevenen op de derde pole uit zijn loopbaan. Tot Stroll onder zijn tijd dook en Verstappen er bij een ultieme poging niet in slaagde die tijd te verbeteren. “Ik ben teleurgesteld, maar er volgt nog een race morgen. Maar dit is niet leuk als je zo lang de beste tijd achter je naam hebt staan”, mopperde Verstappen na de vanwege de regen tijdens Q1 nog stilgelegde kwalificatie.

Het circuit nabij Istanbul was in 2011 voor het laatst gebruikt voor de Formule 1. Voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport was er speciaal nieuw asfalt neergelegd. De gladheid leidde bij de mopperende coureurs tot vergelijkingen met een ijsbaan.