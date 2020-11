Verstappen snelste in vrije training zonder waarde

Max Verstappen was zaterdag ook in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Turkije in de Formule 1 de snelste. Voor wat het waard is, want de omstandigheden maakten een fatsoenlijke oefenronde onmogelijk. De Brit Lewis Hamilton, die zich zondag kan verzekeren van zijn derde wereldtitel in de Formule 1, kwam niet eens tot een ronde in de stromende regen op het spekgladde Istanbul Park.

Verstappen leidde uiteindelijk met een tijd van 1.48,485. Vrijdag was de Nederlander van Red Bull goed voor de snelste tijden in de eerste twee trainingen: 1.35,077 en 1.28,330. Het verschil met zijn tijd in de derde training gaf al aan dat er van serieus racen zaterdag geen sprake was. Alleen Charles Leclerc bleef in zijn Ferrari nu binnen de seconde van Verstappen, wiens teamgenoot Alexander Albon anderhalve seconde toegaf.

De Fin Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes wel een rondetijd liet noteren, was 7 seconden langzamer dan Verstappen. Vrijdag was er al kritiek op het gerenoveerde circuit. Hamilton vergeleek de nieuwe asfaltlaag met een ijsbaan. Zorgen zijn er over de kwalificatie, die zaterdagmiddag mogelijk onder dezelfde omstandigheden moet worden verreden.