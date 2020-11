Bottas tolt zes keer om zijn as: rampzalige race

Valtteri Bottas beleefde in de Grote Prijs van Turkije een van de grootste sofs in zijn Formule 1-carrière. De Finse autocoureur van Mercedes, die als enige nog Lewis Hamilton van zijn zevende wereldtitel had kunnen afhouden, tolde tijdens de race op het natte asfalt van circuit Istanbul Park liefst zes keer om zijn as en werd op een ronde achterstand gereden door zijn Britse teamgenoot. Als veertiende kwam Bottas over de streep. “Het was rampzalig. Een van de moeilijkste races ooit”, mopperde de Fin.

Hij begon al in de eerste ronde met twee keer een spin. Bij de tweede keer dat Bottas van de baan gleed, tikte hij de Renault van Esteban Ocon aan en liep schade op aan zijn voorvleugel. “Ik had daarna de auto niet meer in mijn macht; ik kon gewoon het spoor niet volgen. Het was een kwestie van overleven. Deze race duurde echt heel lang”, zei Bottas.

Hij kon het nog net opbrengen Hamilton de feliciteren met diens zevende titel. “Hij verdient het volkomen. Lewis was het hele jaar beter. Maar ik ga zeker proberen hem volgend jaar te verslaan.”