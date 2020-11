Giovinazzi en Russell crashen al in warming-up GP Turkije

De Formule 1-coureurs Antonio Giovinazzi en George Russell zijn nog voor start van de Grote Prijs van Turkije al gecrasht. De Italiaan van Alfa Romeo en de Brit van Williams vlogen zondag in de opwarmsessie van de baan in Istanbul. De oorzaak was het natte asfalt. Evenals zaterdag regent het op Istanbul Park, waardoor de nieuwe asfaltlaag spekglad wordt.

Giovinazzi kwam vast te staan in de grintbak, maar kon toch nog op eigen kracht naar de pitstraat rijden. Zijn team zal zijn bolide proberen zo snel mogelijk te prepareren voor de race. De Italiaan start vanaf de tiende plak.

Russell reed bij het wegglijden tegen de vangrail aan en brak zijn voorvleugel. Hij bereikte nog net op tijd de pitstraat, zodat een nieuwe voorvleugel kan worden gemonteerd op zijn auto. Russell moest al achteraan beginnen, maar zal nu vanuit de pitstraat moeten starten.