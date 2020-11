Hamilton vanaf zesde startpositie op jacht naar titel

Lewis Hamilton kan zondag in de Grote Prijs van Turkije zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De Britse coureur van Mercedes doet dat bij winst op circuit Istanbul Park óf door voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas te finishen. De 35-jarige Hamilton is dan in de resterende drie races van dit seizoen niet meer te achterhalen.

Hamilton was in de door de regen beïnvloede kwalificatie slechts goed voor de zesde tijd, maar zijn Finse teamgenoot start pas vanaf de vijfde startrij nadat hij in zijn Mercedes de negende tijd had gerealiseerd. Poleposition ging verrassend naar Lance Stroll. De Canadees van Racing Point hield Max Verstappen (Red Bull) van de derde pole in zijn loopbaan af.

Verstappen zal ongetwijfeld proberen zijn uitvalbeurt in de vorige race op Imola weg te poetsen met een hoge klassering. De wedstrijd op het nabij Istanbul gelegen circuit begint om 11.10 uur.