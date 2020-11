Hamilton verdient predicaat beste Formule 1-coureur aller tijden

Lewis Hamilton heeft het predicaat beste Formule 1-coureur aller tijden verdiend. De 35-jarige Brit veroverde in de Grote Prijs van Turkije voor de zevende keer de wereldtitel. De coureur van Mercedes is in titels op gelijke hoogte gekomen met de Duitse racelegende Michael Schumacher.

De 35-jarige Brit presteerde dit seizoen al iets dat velen lang voor onmogelijk hielden; hij verbeterde het jarenlang onaantastbaar geachte record van 91 grandprixzeges van Schumacher. Hamilton staat na zijn zege in Istanbul inmiddels op 94 overwinningen en is ook recordhouder aantal polepositions (97) en aantal podiumplaatsen (163).

Hamilton stootte via de jeugdopleiding van McLaren door naar de koningsklasse in de autosport. Als debutant maakte hij in 2007 meteen al naam door in zijn eerste negen races in de Formule 1 op het podium te eindigen. In zijn zesde race, de Grote Prijs van Canada, stond hij voor de eerste keer op de hoogste trede. Hamilton had dat jaar al wereldkampioen kunnen worden, maar hij verspeelde de titel in de slotrace in Brazilië aan de Fin Kimi Räikkönen. Het verschil in de eindstand was 1 punt.

Het jaar erna veroverde hij zijn eerste titel. Ook toen kwam het aan op de laatste race van het jaar. In een regenrace in Brazilië haalde hij vlak voor de finish de Duitser Timo Glock in, waardoor hij als vijfde finishte en met precies 1 punt meer de Braziliaan Felipe Massa in de eindrangschikking klopte.

Zijn derde titel kwam zes jaar later in 2014. Het was zijn eerste bij het team van Mercedes, waar hij een jaar eerder was aangetrokken als vervanger van de gestopte Schumacher. In dat seizoen begon feitelijk zijn tot en met 2020 voortdurende heerschappij in de Formule 1, hoewel zijn eerste jaren bij Mercedes nog in het teken stonden van duels met zijn Duitse teamgenoot en jeugdvriend Nico Rosberg.

Rosberg wist in 2016 Hamilton af te troeven en zijn enige wereldtitel binnen te halen, maar de drie jaar daarna kroonde de Brit zich onbedreigd tot kampioen. Ook dit jaar kon er niemand aan hem tippen, getuige de tien zeges in veertien grands prix. De cijfers spreken voor zich; vanaf 2014 won de Engelsman meer dan 70 keer in de bolide van Mercedes en was hij in meer dan de helft van alle verreden races de winnaar. Hamilton is ook de meest constante coureur, hij viel in de afgelopen 47 races nooit uit en scoorde altijd punten.

Het zijn unieke statistieken van een coureur die zich de beste aller tijden mag noemen in de Formule 1 en vermoedelijk nog geen afscheid neemt van de sport. Nu zijn zevende titel binnen is, zal Hamilton snel met Mercedes tot een nieuw contract voor de komende jaren willen komen.