Hamilton wint ‘voor alle kinderen die van het onmogelijke dromen’

Lewis Hamilton richtte zich direct na het behalen van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 tot de jeugd. “Dit is voor alle kinderen die dromen van het onmogelijke: jullie kunnen het”, zei de Brit, die met zijn zege in de Grote Prijs van Turkije in de resterende drie races van dit seizoen niet meer te achterhalen is. “Ik herinner me dat Michael Schumacher al zijn zeven titels won en ik heb er altijd van gedroomd. Wat ik nu heb gepresteerd, overtreft mijn dromen. Zeven titels is onvoorstelbaar.”

De coureur bedankte vervolgens het team van Mercedes, dat hem ook dit jaar weer de snelste bolide van het hele veld heeft bezorgd. Hij won op het circuit van Istanbul voor de tiende keer dit seizoen. “De reis die ik met de jongens van de fabriek heb afgelegd, is fenomenaal. Het lijkt alsof er geen einde komt aan wat wij met zijn allen presteren en wat we samen doen. Ik heb het gevoel alsof ik nog maar net ben begonnen. Fysiek voel ik me beresterk”, aldus de 35-jarige kampioen.