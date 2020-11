Moto3-coureur Arbolino strijdt met eerste seizoenszege mee in WK

Motorcoureur Tony Arbolino heeft de Grote Prijs van Valencia in de Moto3 gewonnen. De Italiaan was in de race op het circuit in de Spaanse stad de snelste voor de Spanjaarden Sergio Garcia en Raul Fernandez. Voor Arbolino is het de eerste zege dit seizoen.

In de stand om het wereldkampioenschap blijft Albert Arenas de leiding houden. De Spanjaard eindigde als vierde en komt in de WK-stand op 170 punten. Hij liep daarmee uit op de Japanner Ai Ogura, die als achtste over de finish kwam en nu op 162 punten staat. Arbolino rukte door zijn zege op maar de derde plaats in de stand. De Italiaan heeft 159 punten.

Volgend weekend volgt de laatste race van het seizoen in Portugal.