Motorcoureur Bendsneyder en team blij met solide race in Valencia

Motorcoureur Bo Bendsneyder zette in de Grote Prijs van Valencia zijn beste seizoensprestatie van 2020 neer in de Moto2. Hij eindigde, na een kwalificatie op de negende plaats, als achtste in de race en prees daarbij zijn team. “Dit is niet alleen mijn resultaat, maar ook van mijn mensen in het team, die altijd achter me zijn blijven staan en altijd hard zijn blijven werken om de motor beter te maken”, zei de 21-jarige Rotterdammer.

“Ik ben heel blij met het weekend en het resultaat”, zei Bendsneyder. “Het gevoel met de motor was vanaf de eerste training heel goed en we konden steeds kleine stapjes blijven maken. Vanochtend in de warm-up hebben we nog iets geprobeerd en dat pakte goed uit, maar vanmiddag tijdens de race stond er meer wind, waardoor het een stuk lastiger was. De rondetijden waren iets minder dan in de rest van het weekend, maar de wedstrijd was goed.”

Volgens teammanager Jarno Janssen bij NTS RW Racing GP lag de basis voor het sterke weekend ook al aan het begin. “Het hele weekend waren de snelheid en het tempo goed. Bo heeft een solide race gereden. Na een goede start, waarbij hij uit het gedrang wist te blijven, kon hij dat tempo handhaven en daarmee een prachtig resultaat boeken, zowel voor hemzelf als voor NTS.”