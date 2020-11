Spaanse motorracer Mir nieuwe wereldkampioen MotoGP

De Spaanse motorcoureur Joan Mir is de nieuwe wereldkampioen in de MotoGP. De 23-jarige coureur van Suzuki eindigde in de Grote Prijs van Valencia als zevende en die klassering volstond om in de voorlaatste race van het jaar een onoverbrugbare voorsprong te nemen op de concurrentie in het kampioenschap.

De Italiaan Franco Morbidelli, die nog kanshebber was op de titel, deed wat hij moest doen. De coureur van Yamaha won de race na een spectaculair duel met de Australiër Jack Miller (Ducati), maar Mir scoorde met zijn klassering genoeg punten om de titel veilig te stellen. Hij is de opvolger van Marc Márquez, de zesvoudig wereldkampioen die al aan het begin van het seizoen zijn rechterarm brak en niet meer in actie kwam.

Het wegvallen van Márquez bleek de spanning in de MotoGP ten goede te komen. Het seizoen telde negen verschillende winnaars en op papier waren er voor aanvang van de race op het Circuit Ricardo Tormo nog zes kandidaten voor de titel. Een van die kandidaten schakelde zichzelf al vroeg in de race uit. De Fransman Fabio Quartararo ging onderuit op zijn Yamaha en kon inpakken.

Mir won vorig weekeinde, eveneens op het circuit van Valencia, pas zijn eerste race ooit in de koningsklasse. De meest constante coureur van het seizoen nestelde zich op een positie in de race, waarvan hij wist dat Morbidelli hem zelfs met een overwinning niet van de titel kon afhouden. Ook zijn teamgenoot Alex Rins, die als vierde finishte, kon hem niet bedreigen. Andrea Dovizioso (Ducati) en Maverick Viñales (Yamaha) reden achter hem in verloren posities.

“Ik ben overmand door emoties”, stamelde Mir, die in 2017 al eens wereldkampioen was in de Moto3. “Ik heb even de tijd nodig om te begrijpen wat ik heb gedaan. Van de wereldtitel in de MotoGP droomt iedere coureur. Het is gewoonweg ongelooflijk.”