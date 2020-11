Tennissers Koolhof en Mektic openen ATP Finals met overwinning

Tennisser Wesley Koolhof heeft zijn eerste wedstrijd in het dubbeltoernooi van de ATP Finals gewonnen. Met zijn dubbelpartner Nikola Maktic uit Kroatië was de 31-jarige Nederlandse dubbelspelspecialist de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies de baas. Ze wonnen in de supertiebreak: 6-7 (3) 7-6 (4) 10-7.

Koolhof en Mektic verloren de eerste set in een tiebreak. In de tweede set pakte het Nederlands-Kroatische koppel even een break voorsprong, maar de Duitsers trokken de stand al snel weer recht. In de tiebreak waren toch Koolhof en Mektic de betere. De beslissing viel in de supertiebreak waarin de Duitsers uitliepen naar een 7-5-voorsprong, maar Mektic bracht het duo terug naar 7-7 en zelfs op twee matchpoints op 9-7. Op het eerste was het meteen raak.

Voor Koolhof is het de eerste keer dat hij zich heeft geplaatst voor de ATP Finals. Met Mektic verloor Koolhof de finale van de US Open en bereikte hij op Roland Garros de halve finales. Daarin waren titelverdedigers Krawietz en Mies te sterk. Koolhof won vroeg in het jaar het dubbelspel op het ATP-toernooi van Qatar met de Indiase tennisser Rohan Bopanna.