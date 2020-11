Tennisster Rus pakt met Zidansek dubbelspeltitel in Linz

Tennisser Arantxa Rus heeft met haar dubbelpartner Tamara Zidansek uit Sloveniƫ op het tennistoernooi in Linz de dubbelspeltitel veroverd. Het duo versloeg in de finale in de Oostenrijkse stad de als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Lucie Hradecka en Katerina Siniakova in twee sets: 6-3 6-4.

Voor Rus is het de derde keer dat ze een titel in het dubbelspel veroverd op de WTA Tour. In augustus won ze samen met Zidansek ook het dubbelspel op het toernooi van Palermo. In 2017 won ze het dubbeltoernooi in het Zweedse Bastad met landgenote Quirine Lemoine.