Tennisster Sabalenka klopt Mertens en pakt titel in Linz

Tennisster Arina Sabalenka heeft het toernooi van Linz op haar naam geschreven. De in Oostenrijk als eerste geplaatste Wit-Russische won in twee sets van de Belgische Elise Mertens: 7-5 6-2.

Het toernooi in Linz kreeg met de als eerste geplaatste Sabalenka en de als tweede geplaatste Mertens de gedroomde finale. In de eerste set gingen de breaks over en weer. Sabalenka brak haar Belgische opponente drie keer, één keer vaker dan ze haar opslagbeurt zelf inleverde. In de tweede set nam de Wit-Russische al snel een break voorsprong en hield die vast. Nadat ze de tweede keer de opslag van de Belgische veroverde, was de partij gespeeld.

Voor de nummer 11 van de wereld uit Wit-Rusland is het de derde WTA-titel dit jaar. Ze won eerder in februari het toernooi van Doha en in oktober het toernooi van Ostrava.