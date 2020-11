Verstappen over zesde plaats Turkije: race om snel te vergeten

Het was een race om snel te vergeten, zei Max Verstappen na de Grote Prijs van Turkije. De coureur van Red Bull eindigde als zesde in een race, die ook zomaar wel zijn kant op had kunnen vallen. Maar twee spins op het gladde asfalt van het circuit van Istanbul wierpen hem terug en vergooiden zijn kansen op de zege.

Zijn eerste grote slip volgde na een mislukte aanval om de Mexicaan Sergio PĂ©rez in te halen. “Ik zat heel dicht achter hem en raakte de grip volledig kwijt. Het was spekglad”, zei Verstappen bij Ziggo Sport.

De Nederlander moest naar binnen voor nieuwe banden, maar op zijn tweede set intermediates werd het er niet veel beter op. “Het liep gewoon niet met die banden. Ik ging er te snel doorheen, het was drama. Ik kon niet inhalen. En overgaan op slicks (droogweerbanden) was niet mogelijk. Daarvoor was de baan veel te glad.”

De Limburger had wel waardering voor Lewis Hamilton, die de race won en voor de zevende keer de wereldtitel veroverde. “Een heel bijzonder prestatie. En hij heeft hier ook weer goed gereden.”