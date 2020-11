Woods belandt op dieptepunt op 12e hole bij Masters in Augusta

Titelverdediger Tiger Woods belandde op de laatste dag van de Masters in Augusta op een persoonlijk dieptepunt. De Amerikaanse golfer had voor de twaalfde hole (par 3) niet minder dan tien slagen nodig. Nooit eerder in zijn even succesvolle als langdurige loopbaan op de PGA Tour beëindigde de 15-voudige majorwinnaar een hole zeven slagen boven par.

Woods (44) sloeg op zijn ‘horrorhole’ liefst drie ballen het water in. Op de voorgaande dagen had de vijfvoudige kampioen op Augusta nauwelijks problemen op de twaalfde. Na twee keer par liet hij op zaterdag nog een birdie noteren. Een dag later ging echter vrijwel alles fout op deze hole.

Woods was als nummer 20 begonnen aan de laatste dag, op elf slagen van leider Dustin Johnson. De aftredende kampioen is in de achterhoede nog bezig aan zijn slotronde.