Amerikaan Dressel zwemt wereldrecord op wisselslag

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft het wereldrecord op de 100 meter wisselslag verpulverd. De tweevoudig olympisch kampioen tikte tijdens kortebaanwedstrijden in Boedapest aan na 49,88 seconden.

De 24-jarige Dressel dook tijdens de International Swimming League als eerste zwemmer ooit onder de 50 seconden. Hij verbeterde het oude wereldrecord van Vladimir Morozov met 0,38 seconden. De Rus zwom die beste tijd ruim twee jaar geleden in Eindhoven.

De Nederlandse Kira Toussaint liet zaterdag ook al een wereldrecord noteren in het 25-meterbad van de Duna Aréna in de Hongaarse hoofdstad. Ze zwom de 50 meter rugslag in 25,60 seconden.