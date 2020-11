Djokovic twijfelt aan deelname ATP Cup

Novak Djokovic twijfelt over deelname aan de ATP Cup, het landentoernooi voorafgaand aan de Australian Open. Dat zei de nummer 1 van de wereld na zijn zege op de Argentijn Diego Schwartzman (6-3 6-2) bij de ATP Finals.

“Ik hoop dat het doorgaat. Ik wil in Australië spelen, de Australian Open. Ik weet nog niet zeker of ik deelneem aan de ATP Cup, want dan moet je ver van tevoren vertrekken. Ik denk wel tweeënhalve week of drie weken voorafgaand aan je eerste wedstrijd”, zei Djokovic.

De 17-voudig grandslamkampioen reageerde daarmee op het plan van de Australische tennisbond om de tennistoernooien van Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra allemaal te verplaatsen naar Victoria, de staat waar ook de Australian Open wordt gespeeld.

“Wij weten niet of de ATP Cup wel plaatsvindt. We hebben ook geluiden gehoord dat er maar acht teams mogen deelnemen”, aldus Djokovic. “Natuurlijk wil je dat dingen ideaal zijn, maar wat is ideaal in deze omstandigheden? Wij hebben het niet voor het zeggen.”

De eerste editie van de ATP Cup vond begin dit jaar plaats en werd gewonnen door Servië. Samen met zijn landgenoten was Djokovic in de finale het Spaanse team met Rafael Nadal de baas.

De ATP Cup zou aanvankelijk van 1 tot en met 10 januari 2021 gespeeld worden. De plannen van de Australische tennisbond moeten nog worden goedgekeurd door de autoriteiten.