Extra coronasteun NOC*NSF voor sportbonden

NOC*NSF stelt voor komend jaar vanwege de coronacrisis 6 miljoen euro extra beschikbaar voor de sportbonden. Dat voorstel van het bestuur van de sportkoepel werd maandag tijdens de algemene vergadering goedgekeurd. Het zogenoemde corona-noodfonds zal in 2021 gebruikt worden om de financiële positie van de sportbonden te versterken.

Het fonds werd eerder dit jaar, tijdens de eerste coronagolf in Nederland, opgericht en moet als vangnet functioneren voor sportbonden die vanwege de crisis in acute betalingsproblemen zouden komen. De leden stemden in met de aanpassing van het bestedingsplan. Het grootste deel van het geld wordt ingezet als aanvulling op de basisfinanciering.

“Inmiddels kunnen we vaststellen dat de crisis de sportinfrastructuur hevig treft”, lichtte Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, toe. “Dagelijks ondervinden sportverenigingen in het hele land hoe lastig het is om open te blijven en tegelijkertijd voldoende inkomsten te genereren om de kosten te dekken. Bij de meeste sportbonden komen de gevolgen van deze crisis met enige vertraging aan. We voorzien dat de sterke inkomstendaling bij onze leden tot sterke kostenreducties zal leiden en daarmee helaas ook tot een grote verschraling van producten en diensten voor de verenigingen en alle sporters in Nederland. Als we daar niets aan doen kan het niet anders dan dat dit invloed heeft op de fijnmazige unieke lokale sportinfrastructuur.”

Ook de begroting en het jaarplan voor 2021 werden goedgekeurd door de leden. Veel aandacht daarin voor de aanpak van integriteitskwesties. “We willen bijdragen leveren aan weerbaarheid en vitaliteit, aan inclusiviteit en aan duurzaamheid. Maar als we alle integriteitskwesties – zoals grensoverschrijdend gedrag en discriminatie – niet oplossen heeft het een beperkte waarde”, sprak NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

Voor een sluitende begroting moesten “scherpe keuzes” gemaakt worden. De weg naar de uitgestelde Olympische Spelen en Paralympische Spelen zal een soberder karakter krijgen.