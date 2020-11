Hamilton: nieuwe deal met Mercedes komt er

Lewis Hamilton gaat zo goed als zeker in 2021 op jacht naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1. De Brit, die zondag met de zege in de Grote Prijs van Turkije zijn zevende wereldtitel binnenhaalde, gaat bijtekenen bij zijn team Mercedes. “Die deal komt rond, ongetwijfeld”, zei Hamilton bij de BBC.

Zijn contract bij de Duitse renstal loopt aan het einde van dit jaar af. “Ik wilde eerst de titel hebben en dan pas praten over contractverlenging. Die klus is geklaard en de komende weken zal er wel wat ruimte zijn om te praten. Dat gaat absoluut gebeuren, maar ik wil de laatste drie races van dit seizoen ook winnen. Ik zet er nog geen druk op”, aldus Hamilton.

Hamilton blijft sportief ambitieus, maar wil ook zijn strijd tegen ongelijkheid en rassendiscriminatie voortzetten. “Zeven wereldkampioenschappen betekenen alles voor mij, ik kan niet eens beschrijven hoeveel, maar er is nog een race die we nog moeten winnen”, schreef hij op Instagram. “Ik beloof dat ik blijf vechten voor veranderingen en blijf aandringen op gelijkheid in onze sport en in de grotere wereld waarin we leven.”