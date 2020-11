IOC-baas Bach is ervan overtuigd dat toeschouwers bij Spelen zijn

Thomas Bach, de chef van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zei maandag dat hij ervan overtuigd is dat toeschouwers volgend jaar de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio kunnen bijwonen. Na een ontmoeting met de Japanse premier prees Bach de maatregelen tegen het coronavirus die werden voorbereid door organisatoren en overheidsfunctionarissen.

“Dit geeft ons allemaal het volste vertrouwen dat we volgend jaar toeschouwers kunnen hebben in de Olympische stadions”, zei de IOC-baas.

Bach beloofde dat het IOC “grote inspanningen zal leveren” om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers en toeschouwers worden gevaccineerd voordat ze naar Japan gaan, als er volgende zomer een vaccin beschikbaar is. Bach is in Tokio voor een tweedaags bezoek dat wordt gezien als een poging om het vertrouwen van atleten, Japanse burgers en Olympische sponsors te versterken in het doorgaan van de Spelen.