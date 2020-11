Medvedev boekt ten koste van Zverev eerste zege op ATP Finals

Daniil Medvedev heeft ten koste van Alexander Zverev zijn eerste zege ooit geboekt op de ATP Finals. De als vierde geplaatste Rus was met 6-3 6-4 te sterk voor de Duitse nummer 5 van de plaatsingslijst.

Beide spelers haalden niet hun gewenste niveau op hun eigen opslag en daarom ontstonden er veel lange rally’s op de indoorbaan in de nagenoeg lege Londense O2 Arena. In de langste slagenwisselingen was de taaie Medvedev de betere. Hij brak Zverev drie keer, terwijl hij zelf maar één servicegame afstond; direct in de openingsgame.

Na precies anderhalf uur benutte Medvedev zijn eerste wedstrijdpunt met een backhandwinner. Een servicegame eerder had hij Zverev nog verrast met een onderhandse service.

“In het begin oogden we beiden wat gespannen, maar het ging steeds beter. Het vertrouwen is op dit moment groot bij mij”, zei Medvedev, die in aanloop naar de ATP Finals het masterstoernooi van Parijs wist te winnen. Daar was hij in de finale ook al te sterk voor Zverev, die wel vijf van de zes ontmoetingen die daaraan voorafgingen had gewonnen.

De 24-jarige Medvedev deed vorig jaar voor het eerst mee aan het eindejaarstoernooi in Londen. Hij verloor toen drie groepswedstrijden en pakte maar één set. Zverev was hem toen met 6-4 7-6 (4) de baas.

In dezelfde groep had Novak Djokovic in de middagsessie in twee sets gewonnen van de Argentijn Diego Schwartzman (6-3 6-2). Woensdag treffen Djokovic en Medvedev elkaar in de avondsessie.