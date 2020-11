Schorsing Australische zwemster teruggebracht tot twee jaar

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van de Australische zwemster Shayna Jack teruggebracht van vier naar twee jaar. De 22-jarige zwemster testte in de zomer van vorig jaar bij een controle buiten de wedstrijden om positief op het verboden ligandrol. Hoewel Jack ontkende het middel bewust te hebben genomen, legde de Australische antidopingautoriteit haar een schorsing van vier jaar op.

De zwemster pakte bij de WK van 2017 twee zilveren en twee bronzen medailles op de estafettenummers. Jack trok zich vorig jaar terug voor de WK in Zuid-Korea, officieel vanwege persoonlijke redenen. Later bleek dat ze positief had getest.

Jack stapte naar het CAS om haar schorsing aan te vechten. De zaak werd in september behandeld. Het sporttribunaal vindt het aannemelijk dat Jack het verboden middel niet opzettelijk tot zich heeft genomen. De zwemster mag vanaf 12 juli 2021 weer in actie komen. Ze moet wel de Olympische Spelen van Tokio overslaan.

“Ik keer terug in het zwemmen, de sport waar ik al mijn hele leven van houd en waar ik nu nog meer van ga genieten”, schrijft Jack op Instagram.