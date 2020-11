‘Tennisbubbel’ voor Australian Open in staat Victoria nog onzeker

Het plan van de Australische tennisbond om de voorbereidingstoernooien voor de Australian Open te verplaatsen naar de staat Victoria, heeft nog geen goedkeuring van de autoriteiten. Premier Daniel Andrews waarschuwde dat de bestrijding van het coronavirus een hogere prioriteit heeft dan een tennisbubbel te creëren in de staat waar de stad Melbourne ligt.

“De Australian Open is absoluut een belangrijke gebeurtenis, maar het vermijden van een derde besmettingsgolf is misschien nog belangrijker”, aldus de premier.

De Australische tennisbond ontvouwde maandag het plan om de tennistoernooien van Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra allemaal te verplaatsen naar Victoria. Op die manier kunnen de tennissers de aangescherpte reisbeperkingen vermijden en de opwarmtoernooien in dezelfde staat spelen. De spelers die naar Australië reizen gaan eerst een periode in quarantaine en kunnen zich daarna vrijelijk bewegen in Victoria. “Daarmee hebben we de garantie dat de Australian Open kan doorgaan”, zei directeur Craig Tiley.