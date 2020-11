Basketballer Paul zorgt voor eerste toptransfer in NBA

De eerste toptransfer in de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen is een feit. De Amerikaanse basketballer Chris Paul verhuist van Oklahoma City Thunder naar Phoenix Suns. In ruil daarvoor gaan vier spelers van de Suns naar de Thunder, die woensdag bij de ‘draft’ ook in plaats van de Suns een nieuwe speler mogen kiezen.

De 35-jarige Paul behoort al jarenlang tot de beste basketballers in de NBA. De tienvoudig All Star leidde Oklahoma City Thunder in het afgelopen seizoen, dat vanwege de coronapandemie deels in een ‘bubbel’ in Florida werd afgewerkt, naar de play-offs. Houston Rockets bleek in de eerste ronde echter net te sterk (4-3).

Paul speelde eerder voor onder meer Los Angeles Clippers en de Rockets. Met ‘Team USA’ veroverde hij olympisch goud in 2008 (Peking) en 2012 (Londen). Een NBA-titel ontbreekt nog op zijn erelijst.

Volgens Amerikaanse media is nog een toptransfer in de maak. James Harden zou bij Houston Rockets een contract ter waarde van 50 miljoen dollar (omgerekend 42 miljoen euro) voor komend seizoen hebben afgeslagen omdat hij naar Brooklyn Nets wil overstappen. De 31-jarige Harden zou daar met Kevin Durant en Kyrie Irving een ‘Big Three’ kunnen gaan vormen.