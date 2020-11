Darter Van Duijvenbode verslaat wereldkampioen op Grand Slam

Darter Dirk van Duijvenbode is op het Grand Slam of Darts begonnen met een knappe zege op wereldkampioen Peter Wright. In Coventry werd het 5-4 voor de 28-jarige Nederlander, die een maand geleden in dezelfde stad al de finale haalde van de World Grand Prix.

Van Duijvenbode maakte het in de beslissende leg pas op zijn achtste matchdart af door dubbel-2 te gooien.

Wright werd begin dit jaar wereldkampioen door in de finale Michael van Gerwen met 7-3 te verslaan. Op het Grand Slam of Darts was de Schot vorig jaar finalist. De titel ging toen naar Gerwyn Price uit Wales, net als een jaar eerder.

Van Gerwen begon op het Grand Slam of Darts met een overtuigende overwinning op de Engelsman Adam Hunt. De nummer 1 van de wereld won het toernooi in 2015, 2016 en 2017.

Jermaine Wattimena was Glen Durrant, de winnaar van de Premier League, met 5-1 de baas. Er wordt gespeeld in poules.