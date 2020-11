Tennisser Koolhof met Mektic naar laatste vier op ATP Finals

Wesley Koolhof heeft zich met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Finals. Koolhof en Mektic versloegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury met 7-6 (5) 6-0.

De eerste set verliep zonder servicebreaks, maar in de tweede set was van spanning weinig sprake. Koolhof en Mektic wonnen daarin alle servicegames van hun opponenten en telkens gebeurde dat op deuce, als er een beslissend punt gespeeld wordt in het dubbelspel.

De 31-jarige Koolhof deed nog nooit mee aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht koppels van het afgelopen seizoen. De dubbelspecialist haalde in 2020 de finale op de US Open en de laatste vier op Roland Garros.