Thiem verslaat Nadal in twee tiebreaks op ATP Finals

Dominic Thiem heeft op de ATP Finals ten koste van Rafael Nadal zijn tweede overwinning geboekt. Het werd in de Londense O2 Arena 7-6 (7) 7-6 (4) voor de Oostenrijkse US Open-kampioen. De partij duurde 2 uur en 26 minuten.

Thiem had op de openingsdag van het eindejaarstoernooi al van de Griekse titelhouder Stefanos Tsitsipas gewonnen. Andrej Roeblev uit Rusland is de vierde speler in de groep. Hij verloor zondag van Nadal.

Vorig jaar reikte Thiem tot de finale in Londen. Tsitsipas was hem toen in drie sets de baas.